حقيقة مشاركة "أنصار الله" في "لقاءات تشاورية سرية" في لندن

علق عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك العجري، على التقارير التي زعمت وجود "مفاوضات سرية" في العاصمة البريطانية، لندن.

وقال عبد الملك العجري، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "أية مفاوضات تشارك بها الحركة سوف تعلن على الملأ وهذا مبدأ ثابت لن نحيد عنه"، مؤكدا "عدم مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في العاصمة البريطانية".

وبرر العجري عدم حضور "أنصار الله" اللقاء لأن هذا اللقاء جمع عددا من الشخصيات التي غالبيتها ليست محسوبة على أي طرف من أطراف النزاع.

وشدد العجري على أن "أنصار الله" تقيم قاعدة ثابتة أن أي لقاء مع المبعوث الأممي يكون معلنا، وحسب ما أعرف أنه يتم التحفظ من جانب الجماعة على الموافقة في عقد أية لقاءات غير معلنة أو غير خاصة بها.

وكانت صحيفة "المشهد اليمني" قالت إنها علمت من مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يعقد لقاء تشاوريا، بشكل غير معلن، مع شخصيات يمنية في لندن، في إطار جهود السلام.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن اللقاء التشاوري، دعت إليه وزارة الخارجية البريطانية في لندن بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى اليمن، لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن من بين هذه الشخصيات، القيادي في "أنصار الله"، عبد الملك العجري.