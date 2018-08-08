السعودية تكشف حقيقة وجود وساطة بينها وبين كندا

تطرق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، لموضوع وجود وساطة للصلح بين المملكة وبين كندا.

ونفى الجبير، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم وجود أية وساطة من أجل حل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين السعودية وكندا، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© Sputnik . Alex Pantsikov بعد أنباء الوساطة... شرط وحيد للعفو السعودي عما سلف من كندا

وقال عادل الجبير للصحفيين "لا يوجد شيء للتوسط".

وتابع: "كندا "ارتكبت خطأ كبيرا… وينبغي تصحيح الخطأ".

وقالت تقارير صحفية، أمس الثلاثاء، إن كندا تعتزم طلب المساعدة من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي المتصاعد مع السعودية، حيث أوقفت المملكة شراء القمح والشعير الكندي.

وعندما سئل الجبير عن النشطاء المسجونين في المملكة العربية السعودية، أعاد الجبير تأكيد موقف الحكومة السابق، بأنهم كانوا على اتصال بالكيانات الأجنبية، لكنهم لم يحددوا التهم الموجهة إليهم.

وقال جبير مشيرا إلى الخلاف مع كندا: "الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان بل هو مسألة أمن قومي".

وتابع: "المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون كندا بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب على كندا تصحيح تصرفاتها تجاه المملكة".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.