السعودية تكشف معلومات صادمة عن النشطاء... وما ينتظرهم في الأيام المقبلة

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اعتزام المملكة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، ردا على تدخلها في شؤونها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجبير، بمؤتمر صحفي في الرياض، اليوم الأربعاء: "نبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد كندا، موضحا أن السعودية اتخذت إجراءاتها لتوضح لكندا عدم القبول بتصرفاتها".

ولم يوضح الجبير طبيعة هذه الإجراءات.

وقال الوزير السعودي: "على أوتاوا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة"، مشددا على أن كندا تعرف ما هي بحاجة لفعله، كندا بدأت هذا والأمر يتعلق بها، هناك خطأ ارتكب ويجب أن يصحح وهذا بسيط وليس هناك أي شيء آخر.

وأوضح الجبير أن الاستثمارات القائمة مع كندا مستمرة، والإجراءات السعودية الأخيرة تتعلق فقط بالاستثمارات الجديدة.

واتهم الجبير النشطاء الذين جرى اعتقالهم في الرياض مؤخرا بالتواصل مع دول أجنبية قائلا: "الأشخاص الذين تنتقد كندا اعتقالهم ليسوا نشطاء حقوق إنسان، بل كانوا على علاقات مع دول أخرى، وقاموا بتجنيد أشخاص في أماكن حساسة للحصول على معلومات لإيصالها لجهات معادية للمملكة".

ولفت إلى أن السعودية تضمن لهم حقوقهم حسب الأنظمة والإجراءات، ومن سيتم تحويله إلى القضاء ستتم محاكمته حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة في البلاد.

وأضاف الجبير: "سيتم إعلان الاتهامات الموجهة للمحتجزين بمجرد إحالة القضايا للمحاكم".

© Fotolia / Kingslyg أول تعليق من قطر على أزمة السعودية مع كندا

وتابع قائلا: "نعتقد أن ما قامت به كندا أمرا غير مقبول، نحن لا نتحدث عن الأمور الداخلية في كندا ولا نحاول أن نفرض قيمنا ومبادئنا على أحد، ونتقبل الحوار بين الدول ككل".

واختتم: "المملكة العربية السعودية ضمن منظومة عربية وإسلامية كبيرة، وعلى كندا أن تفهم أن ما قامت به أمر غير مقبول ليس فقط للسعودية بل غير مقبول للدول العربية والإسلامية".

وكانت العلاقة تأزمت بين الرياض وأوتاوا، قبل يومين، في أعقاب تصريحات كندية بشأن ما وصف باعتقال نشطاء في السعودية.

واعتبرت السعودية أن الحكومة الكندية تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية، عبر تصريحات لوزيرة خارجيتها والسفارة الكندية في الرياض.

وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها من أوتاوا، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد،

وألحقت ذلك بسلسلة إجراءات غير مسبوقة تجاه كندا، شملت وقف المشاريع التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين.

كما طلبت الرياض من الطلاب السعوديين، وكذلك المواطنين المتواجدين على الأراضي الكندية بغرض العلاج، مغادرتها، وأوقفت شركة الطيران السعودية رحلاتها من وإلى أوتاوا.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية وقف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.