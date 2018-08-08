أول تعليق لأسماء الأسد على إصابتها بالسرطان

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تويتر"، أول تعليق لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، على إصابتها بسرطان الثدي.

وأكدت أسماء الأسد أنها عازمة على هزيمة المرض قائلة:

"…أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب… وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة…".

"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."



السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018

وكانت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك"، قد نشرت أن السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية من علاج مرض خبيث.

وقالت الصفحة إن السيدة، أسماء الأسد، بدأت المرحلة الأولية من علاج ورم خبيث بالثدي، اكتشف مبكرا.

ونشرت الصفحة صورة للرئيس بشار الأسد، إلى جوار زوجته أسماء، داخل إحدى المستشفيات.

ومؤخرا التقت عقيلة الرئيس السوري، مع عائلات العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا، أثناء زيارتهم لسوريا.

كما زارت أسماء الأسد مع الأسر قبر الجندي المجهول، حيث وضعوا الزهور.