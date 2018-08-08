أول تعليق لأسماء الأسد على إصابتها بالسرطان

وأكدت أسماء الأسد أنها عازمة على هزيمة المرض قائلة:
"…أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب… وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة…".
"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018
السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm
وكانت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك"، قد نشرت أن السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية من علاج مرض خبيث.
وقالت الصفحة إن السيدة، أسماء الأسد، بدأت المرحلة الأولية من علاج ورم خبيث بالثدي، اكتشف مبكرا.
ونشرت الصفحة صورة للرئيس بشار الأسد، إلى جوار زوجته أسماء، داخل إحدى المستشفيات.
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