ملك السعودية يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا جديدا بشأن حجاج 2018.

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الملك سلمان، أمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه سنويا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / SUHAIB SALEM تصريحات مفاجئة من الديوان الملكي بشأن الحجاج القطريين

وأوضح آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يبرز المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، إذ تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية، حاملة لواء الدعوة الإسلامية لإعلاء كلمة التوحيد، وتسعى دائما لتحقيق وحدة المسلمين ورفع شأنهم، وهي تقوم بذلك كله مترسمة نهج النبي محمد وصحابته، والصدر الأول من سلف هذه الأمة، إذ أولت هذا المنهج جل عنايتها".