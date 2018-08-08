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    وكالة سبوتنيك

    مراسل "سبوتنيك" ينال جائزة أفضل مراسل لوكالة أجنبية في ليبيا

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    اختارت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني، مراسل وكالة "سبوتنيك"، نادر عبد الهادي الشريف، كأفضل صحافي ضمن فئة "مراسلي الوكالات الأجنبية" في ليبيا خلال فترة أيار/ مايو وحتى تموز/ يوليو 2018.

    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب إعلان الجائزة الذي صدر اليوم فإنّ "نادر عبد الهادي الشريف — مراسل "سبوتنيك" — وكالة الأنباء الروسية" قد اختير الأفضل ضمن فئة "جائزة أفضل مراسل لوكالة أجنبية".

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
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    ويقول الشريف عن نيله الجائزة، "اختياري كأفضل مراسل وكالة أنباء أجنبية أسعدني جداً، ويشكّل دفعة وحافزا لي للاستمرار بنقل كل مستجدات الساحة الليبية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية".

    وأضاف "هذا الاختيار نجاح لكل فريق عمل وكالة "سبوتنيك" الذين يواكبونني دائماً خطوة بخطوة ولحظة بلحظة في متابعة الملف الليبي نحن نعمل فريقا واحدا وقلما واحدا من أجل أن نوصل حقيقة بكامل صورها".

    ولفت الشريف أنّ العمل الصحفي في ليبيا معقد بسبب الاشتباك السياسي واختلاف الآراء، "لكننا نبتعد عن التحيز أو التلميع وكل الجهات في ليبيا تعطي دعما معنويا للصحافة الأجنبية".

    كما قدم شكره لوزارة الخارجية الليبية عموما وخصوصاً السيد أحمد عمر الأربد مدير المكتب الإعلامي ورئيس إدارة الإعلام الخارجي في ليبيا.

    مراسل سبوتنيك في ليبيا
    © Sputnik .
    مراسل "سبوتنيك" في ليبيا

    وتعلن إدارة الإعلام الخارجي الليبي جوائز ربع سنوية في 18 فئة صحافية مختلفة، تمنح لممثلي الإعلام غير الليبي.

    وحول الجائزة تقول إدارة الإعلام الخارجي إنّ منح جوائز ربع سنوية هو "لدعم رؤيتها الجديدة وتشجيعا ودعما للعمل الإعلامي والصحفي من مؤسسات إعلامية وأفراد معتمدين بإدارة الإعلام الخارجي من منطلق الثوابت والمبادئ المتعارف عليها في العالم أجمع  ودعما لحرية الصحافة والإعلام المسؤولة التي تخدم القضايا الإنسانية المختلفة ولا تخدم القضايا الهدامة والمخربة".

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