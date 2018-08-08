الملك محمد السادس ينعي الحاخام الأكبر ليهود المغرب الذي توفي في القدس

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في المغرب آرون مونسونيغو الذي وافته المنية أمس في مدينة القدس.

نواكشوط — سبوتنيك. وقال العاهل المغربي، في برقية عزاء ومواساة لأسرة الحاخام نشرتها وسائل الإعلام المحلية، إن "رحيل الفقيد لا يعد خسارة لأسرته ولرعايانا الأوفياء من أبناء الطائفة اليهودية فحسب، بل هو خسارة لبلده المغرب الذي فقد فيه أحد أبنائه البررة، المشهود له بالغيرة الصادقة على هويته المغربية، وبالتعلق المتين بالعرش العلوي المجيد، والتفاني في مختلف المهام التي تقلدها، سواء كقاض بالمحكمة العبرية بالدار البيضاء، أو كحاخام أكبر للطائفة اليهودية بمملكتنا الشريفة".

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وعبر الملك لأفراد أسرة الراحل، "ومن خلالهم لأهلهم وذويهم ولكافة أفراد الطائفة اليهودية المغربية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء".

ولد الحاخام آرون مونسونيغو عام 1929 في مدينة فاس المغربية، وتلقى تعليمه بين المغرب وفرنسا. وفي عام 1998، خلف والده في منصب الحاخام الأكبر للمغرب.

وتعرض الراحل الاثنين لوعكة صحية طارئة نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة القدس حيث كان يعيش، لكنه رحل صباح أمس الثلاثاء.