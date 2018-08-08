السعودية تعترض صاروخا باليستيا في جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخا باليستيا في سماء جازان، جنوب غربي المملكة، دون الإعلان عن وقوع أية خسائر، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وذكرت الصحيفة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي مصدره الأراضي اليمنية، مضيفة: "أطلقت الميليشيات الحوثية، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد، الصاروخ على الأراضي السعودية".

وأعلن "أنصار الله" (الحوثيون) في وقت سابق من اليوم عن إطلاق صاروخ باليستي على مدينة جازان السعودية، حسبما ذكرت قناة "المسيرة".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.