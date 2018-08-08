11 قتيلا بغارات للتحالف على حجة وعمران في اليمن

أعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، اليوم الأربعاء، عن مقتل 11 شخصا بشن 4 غارات لطيران التحالف على محافظتي حجة وعمران في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ مساء اليوم، 3 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت إحداها مزرعة، وأسفرت عن مقتل ستة، هم 4 نساء وطفلة ورجل".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لجهود إقرار السلام في اليمن

وفي محافظة عمران شمال غربي صنعاء وسط اليمن، أشار المصدر إلى أن طيران التحالف عاود بغارة قصف خيام للبدو في منطقة العمشية في مديرية حرف سفيان، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

لافتاً إلى أن الغارة تأتي عقب ساعات من غارة سابقة خلفت سبعة قتلى وخمسة جرحى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/ آذار 2015، دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من "أنصار الله" الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح عشرات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.