إصابة جنديين سوريين بهجوم مسلح على موقع للجيش في اللاذقية

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا أليكسي تسيغانكوف، عن إصابة جنديين سوريين، أثناء التصدي لهجوم التشكيلات المسلحة غير الشرعية في محافظة اللاذقية.

موسكو — سبوتنيك. وقال تسيغانكوف اليوم الأربعاء 8 أغسطس/ آب: "في منطقة بلدة سرف بمحافظة اللاذقية، نفذ مسلحو الجماعات المسلحة غير المشروعة في الظلام هجوما على مرتفع تشغله القوات الحكومية".

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" على إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

ووفقا لرئيس المركز، وبنتيجة التصدي الناجح للهجمات "أصيب جنديان سوريان بجروح".

وأضاف تسيغانكوف، بالإضافة إلى ذلك، في الجزء الشمالي من محافظة حماة وفي الأجزاء الغربية من مدينة حلب سجلت حالات نيران قناص على مواقع القوات الحكومية، فضلا عن محاولات اختراق للجماعات المسلحة غير المشروعة بهدف تلغيم طرق حركة العسكريين السوريين.

وأوضح تسيغانكوف: "خلال يوم تم توثيق قصف لمواقع القوات الحكومية بالقرب من المناطق السكنية إيكو، سرف، (مرتين)، وناخشيبا في محافظة اللاذقية، فضلا عن مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية بالقرب من كاستيللو (مرتين)، في مدينة حلب".