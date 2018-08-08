الجبير عن الأزمة مع كندا: السعودية لن تتسامح في هذين الأمرين

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمرين، قال إنهما بمثابة خط أحمر بالنسبة للسعودية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التسامح في أي منهما، وذلك تعليقا على أزمة بلاده مع كندا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير اليوم الأربعاء 8 أغسطس / آب، في الرياض.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، عن الجبير قوله: "هناك أمران لا تتسامح بهما المملكة هما عقيدتها وأمنها وهما خط أحمر بالنسبة للسعودية"، مضيفا: "لا يجب السماح بأن تمس سيادة المملكة لأنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".

وتطرق الوزير إلى تغريدة وزيرة الخارجية الكندية تسببت في الأزمة عندما طالبت بالإفراج الفوري للموقوفين وفق معلومات مضللة، مضيفا: "على كندا أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول لا من المملكة ولا من الدول العربية".

وتابع: "كندا هي من بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها"، مضيفا: "إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به".

وكانت العلاقة تأزمت بين الرياض وأوتاوا، قبل يومين، في أعقاب تصريحات كندية بشأن ما وصف باعتقال نشطاء في السعودية.

واعتبرت السعودية أن الحكومة الكندية تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية، عبر تصريحات لوزيرة خارجيتها والسفارة الكندية في الرياض.

وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها من أوتاوا، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد،

وألحقت ذلك بسلسلة إجراءات غير مسبوقة تجاه كندا، شملت وقف المشاريع التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين.

كما طلبت الرياض من الطلاب السعوديين، وكذلك المواطنين المتواجدين على الأراضي الكندية بغرض العلاج، مغادرتها، وأوقفت شركة الطيران السعودية رحلاتها من وإلى أوتاوا.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية وقف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.