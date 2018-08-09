هل موافقة السعودية على افتتاح مكتب يدير المصالح الإيرانية لديها، يعتبر خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟

نعم 41.1% (102)

لا 58.9% (146) صوتوا: 248 جميع استطلاعات الرأي نعم

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