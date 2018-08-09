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    متظاهرون فلسطينيون يهربون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع إسرائيل ، شرق خان يونس ، قطاع غزة ، الجمعة 6 أبريل 2018

    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة تتوعد بالرد

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة جراء غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة.

    القدس — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان لها "استشهاد على الغندور 30 عام شمال قطاع غزة وإصابة 6 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع".

    وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب إن "المقاومة الفلسطينية تقصف منذ ساعات مستوطنات ومواقع العدو بعدد كبير من الرشقات الصاروخية ردا على العدوان".

    شباب فلسطينيون يبكون شابين قتلا في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Anas Baba
    الصواريخ الفلسطينية ترد على الهجوم الإسرائيلي على غزة
    من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها "لن نسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتغيير قواعد المواجهة مهما كلف من ثمن" وشددت سرايا القدس على "تمسك المقاومة بالرد على كل عدوان تثبيتا لقاعدة القصف بالقصف، والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان المتواصل".

    وعلى ضوء التطورات الميدانية قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد خلال الساعة القريبة في مقر وزارة الأمن في تل أبيب جلسة مشاورات أمنية بحضور وزير دفاعه وقائد أركان الجيش ورئيس المخابرات العامة ورئيس مجلس الأمن القومي".

    وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على إثني عشر موقعا في غزة شملت منشأة لإنتاج قطعا ولوحات أسمنتية مخصصة لبناء الأنفاق، بالإضافة إلى تدمير مدخل نفق بحري في منطقة الساحل ومواقع لإنتاج الأسلحة والصواريخ ومجمع عسكري يستخدم كمخزن مركزي للخدمات اللوجستية.

    وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلات سلاح الجو أغارت على ١٢ هدفا إرهابيا في قطاع غزة تشمل منشأة لإنتاج عوامل لبناء أنفاق ولوحات إسمنت للأنفاق بالإضافة إلى فتحة نفق إرهابي بحري في منطقة الساحل وأهداف إرهابية أخرى في عدة مجمعات عسكرية من بينها مواقع لإنتاج الأسلحة وصواريخ ومجمع عسكري يستخدم كمخزن لوجيستي مركزي".

    الوضع في قطاع غزة
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    نتنياهو يعقد جلسة عاجلة لتقييم الوضع في غزة
    وأضاف الجيش في بيانه "أن المنشأة لإنتاج عوامل بناء الأنفاق يعتبر موقع كان في الماضي فندقا استولت عليه منظمة حماس الإرهابية في العام ٢٠١٢. يتم إنتاج العوامل للإنفاق داخل هذه المنشأة في غطاء مدني".

    وأكد الجيش على أنه "تم تنفيذ هذه الضربات ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإطلاق النيران باتجاه آلية هندسية في وقت سابق اليوم".

    وأضاف البيان "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل مسؤولية تداعيات هذه الأعمال الإرهابية التي يتم تفعيلها ضد مواطني إسرائيل.ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى نشاطات حماس الإرهابية. جيش الدفاع جاهز لسيناريوهات متنوعة ومصمم على مواصلة تنفيذ مهمته في حماية مواطني إسرائيل".

    وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر طبية إن "إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين جراء الرشقات الصاروخية التي تم إطلاقها من غزة 9 مصابين بجروح مختلفة و13 آخرين بحالات هلع".

    هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخين اطلقا من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية شمال قطاع غزة، فيما تم رصد عدد آخر من القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

    وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم رصد إطلاق 70 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية 11 منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, إطلاق صواريخ, غارات, قتلى, عنف, اشتباكات, الجيش الإسرائيلي, الجهاد الإسلامي, كتائب القسام, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, إسرائيل
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