السعودية: شركة أرامكو مستمرة في عملها في كندا

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن السياسة النفطية للسعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية.

© REUTERS / Ali Jarekji أرامكو السعودية ترفع خطط الإنفاق إلى 414 مليار دولار على مدى 10 سنوات

موسكو — سبوتنيك . ونقلت وكالة " واس " السعودية،عن الفالح، قوله، إن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين الرياض وأتاوا لن تؤثر على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

كانت العلاقة تأزمت بين الرياض وأوتاوا، قبل يومين، في أعقاب تصريحات كندية بشأن ما وصف باعتقال نشطاء في السعودية.

واعتبرت السعودية أن الحكومة الكندية تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية، عبر تصريحات لوزيرة خارجيتها والسفارة الكندية في الرياض.