الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حملت إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان له: "نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية".

© REUTERS / AMIR COHEN مسؤول في الجيش الإسرائيلي: الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب

وأضاف المحمود: "نحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذي فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بأبناء شعبنا الى مزيد من التوتر والمخاطر".

وأكد المحمود أن "الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفلسطينية برمتها يستوجب تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل في القطاع، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية".

يشار إلى أن ساعات الليل الفائت قد شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.