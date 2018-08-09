رئيس جنوب السودان يصدر قرارا مهما بشأن المشاركين في الحرب الأهلية

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير إصدار عفو رئاسي عن جميع المشاركين في الحرب الأهلية، ومن بينهم زعيم المعارضة رياك مشار، بحسب التلفزيون الرسمي للبلاد.

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، أن العفو الرئاسي جاء بعد أيام من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمعارضة، برعاية دولية.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah رئاسة جنوب السودان تصدر بيانا بشأن رياك مشار

ولفتت إلى أن الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 تم نشره في وقت متأخر أمس الأربعاء، ويقضي بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان — في المعارضة، رياك مشار وآخرين من الجماعات المستبعدة، التي تخوض الحرب ضد حكومة جنوب السودان منذ عام 2013".

ووقع فرقاء جنوب السودان، الأحد 5 أغسطس، على اتفاق سلام خاص بتقاسم السلطة بوساطة سودانية ودعم أفريقي.

وتضم الاتفاقية خمسة فصول و11 صفحة، علما أن الوساطة كثفت جهودها لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في جنوب السودان، بعد تعثر التوقيع.

وفي وقت سابق وقع فرقاء جنوب السودان، يوم الأربعاء 25 يوليو / تموز، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار.

يذكر أن جنوب السودان انفصل عن السودان في العام 2011، لكنه واجه بعدها بعامين بداية حرب أهلية بين سلفا كير ومؤيديه من قبائل الدنكا من جهة، ونائبه رياك مشار وأتباعه من قبيلة النوير من جهة أخرى.