عباس يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد "أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالات دولية مكثفة وعلى كافة المستويات لوقف التصعيد الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة".

© AP Photo / Tsafrir Abayov منظومة "القبة الحديدية" تعترض صاروخين من بين 8 أطلقت من غزة

وأضاف البيان: "الرئيس عباس نبه إلى خطورة هذا التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

بدورها، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حملت إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد.

يشار إلى أن ساعات الليل الماضي قد شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.