السعودية تعلن وصول أكثر من مليون شخص لأداء مناسك الحج

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس 9 آب/أغسطس، عن وصول نحو مليون و57 ألف شخص من مختلف بلدان العالم إلى أراضيها، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام الهجري 1439.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المديرية العامة للجوازات، أنه حتى نهاية يوم أمس، وصل عدد القادمين لأداء الفريضة 1.057.880 حاجا، بزيادة بلغت 64.905 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ ووصلت نسبة الزيادة في أعداد هؤلاء إلى 7 بالمئة.



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ووفقا للمديرية العامة للجوازات في السعودية، بلغ عدد القادمين عن طريق الجو 998.811 حاجا، وعن طريق البر 48.515 حاجا، وعبر البحر 10.554 حاجا.وتستقبل السعودية سنويا أكثر من مليوني حاج إلى مكة والمدينة والمشاعر الإسلامية المقدسة الأخرى؛ ووصل عدد حجاج العام الماضي إلى 2 مليون و252 ألف شخص، بينهم مليون و334 شخصا أتوا من خارج البلاد.وبحسب البيانات الإحصائية السعودية للعام الهجري الماضي، تصدرت إندونيسيا البلدان الإسلامية بأعداد الحجاج بنحو 160 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند بـ 120 ألفا، وبنغلادش بـ 101 ألفا.وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة بـ 77 ألفا، وتركيا سادسة بـ 63 ألفا، ثم مصر بنحو 62 ألفا، فالجزائر بـ 28 ألفا، والمغرب بـ 25 ألف حاج.