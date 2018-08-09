وسط تحركات غير معلنة... مؤتمر عاجل في الرياض لوقف الحرب

يعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، ورئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الاثنين المقبل 13 أغسطس/آب الحالي، لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، إن "المؤتمر سيناقش خلال جلساته عدة محاور أهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

كما سيناقش المؤتمر، جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ويشارك في المؤتمر، سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

بدوره، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين، هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وقال غريفيث، إنه "دعا إلى اجتماع تشاوري انعقد في بريطانيا، الثلاثاء، مع 22 شخصية يمنية وناشطات نسائية". وأوضح أن "الاجتماع ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية، وأنه يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة".