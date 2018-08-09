"غرفة عمليات المقاومة": الفصائل في غزة ستوقف القتال إذا فعلت إسرائيل ذلك

أعلنت غرفة عمليات مشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن انتهاء التصعيد الحالي مع الجانب الإسرائيلي، وربطت استمرار الهدوء بسلوك الجانب الإسرائيلي.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة والذي طلب عدم نشر اسمه، إن "فصائل المقاومة في غزة ستوقف الجولة الأخيرة من القتال مع إسرائيل إذا أوقفت الأخيرة هجماتها على القطاع".

© REUTERS / Amir Cohen الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة قصفه لقطاع غزة

وقال إن الفصائل المشاركة في قتال عبر الحدود خلال اليومين الماضيين "ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب"، وذلك في إشارة إلى مقتل عضوين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء الماضي

وأضاف: "تعتبر فصائل المقاومة أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا، في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

يشار إلى أن ساعات الليل الماضي قد شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.