التحالف العربي: الضربات الجوية في صعدة استهدفت قاذفات صواريخ

أعلن "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن الضربات الجوية التي نفذها، اليوم الخميس 9 أغسطس/ آب، على محافظة صعدة، استهدفت قاذفات صواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "استهداف العناصر الحوثية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الباليستي على جازان ليلة البارحة".

وأضاف المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين".

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن ": استهداف العناصر الحوثية الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ البالستي على جازان ليله البارحة.https://t.co/sVu7WPrxRz#واس — واس (@spagov) August 9, 2018

​وتابع: "وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".

وأضاف: "القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم، وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي".

وكان عشرات القتلى والجرحى سقطوا، اليوم الخميس، في غارات للتحالف العربي شمال محافظة صعدة.

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.