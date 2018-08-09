"الكبسولة الفندقية" في الحج للمرة الأولى (فيديو+صور)

قدمت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" خلال موسم الحج لهذا العام تجربة "الكبسولة الفندقية" المتنقلة والتي تعتمد فكرتها على التقليل من مساحة وحجم الوحدة المخصصة للنوم إلى الحد الأدنى.

فبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه الكبسولات ستستخدم في موسم الحج الحالي، حيث توضع الكبسولات جنبا إلى جنب فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين أحدها في الأعلى والأخرى في الأسفل،

مع وجود سلم بثلاث درجات يتيح الوصول إلى المستوى العلوي، كما يتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية، حفظاً للخصوصية ويتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم،

مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائياً عند تعطل الكهرباء إضافة إلى فكرة توفير دورات مياه منفصلة الخدمات تمكن من الانتفاع بالمغاسل أو أماكن الاستحمام.

وأوضح مدير الجمعية، منصور العامر، أن هذه الكبسولة الفندقية تهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال حل اقتصادي مثالي في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت للراغبين في أخذ قسط من الراحة،

بحيث توفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام والتمكن من الاستحمام وغسل وكي الملابس وحفظ الأمتعة والأمانات.

وأفاد أن مبادرة الكبسولة الفندقية سيتم دراستها ومعاينة فاعليتها ميدانياً من خلال تشغيل (24) كبسولة منها في أماكن مختارة حيث سيقوم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بإجراء الدراسات المطلوبة لاختبار مدى نجاح تجربة هذه الكبسولات.