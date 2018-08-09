"الكبسولة الفندقية" في الحج للمرة الأولى (فيديو+صور)

فبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه الكبسولات ستستخدم في موسم الحج الحالي، حيث توضع الكبسولات جنبا إلى جنب فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين أحدها في الأعلى والأخرى في الأسفل،
مع وجود سلم بثلاث درجات يتيح الوصول إلى المستوى العلوي، كما يتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية، حفظاً للخصوصية ويتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم،
مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائياً عند تعطل الكهرباء إضافة إلى فكرة توفير دورات مياه منفصلة الخدمات تمكن من الانتفاع بالمغاسل أو أماكن الاستحمام.
24 كبسولة فندقية في الحج للمرة الأولىhttps://t.co/tPYAtR8LpN#صحيفة_مكة pic.twitter.com/dHYyuqICo7— صحيفة مكة (@makkahnp) ٧ أغسطس ٢٠١٨
وأوضح مدير الجمعية، منصور العامر، أن هذه الكبسولة الفندقية تهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال حل اقتصادي مثالي في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت للراغبين في أخذ قسط من الراحة،
بحيث توفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام والتمكن من الاستحمام وغسل وكي الملابس وحفظ الأمتعة والأمانات.
وأفاد أن مبادرة الكبسولة الفندقية سيتم دراستها ومعاينة فاعليتها ميدانياً من خلال تشغيل (24) كبسولة منها في أماكن مختارة حيث سيقوم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بإجراء الدراسات المطلوبة لاختبار مدى نجاح تجربة هذه الكبسولات.
بحضور نائب أمير منطقة #مكة_المكرمة.. تدشين غرف فندقية على شكل ''كبسولة'' تتوزع في المطارات والمشاعر المقدسة لراحة ضيوف الرحمن. pic.twitter.com/hklrDzWaVk— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٢ أغسطس ٢٠١٨
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