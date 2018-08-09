الصدر يهدد باللجوء للمعارضة السياسية والشعبية إذا لم يتم الاستجابة لشروطه الـ40

ودعا الصدر الكتل التي "ما زالت تحب الوطن" إلى الالتحاق بالمعارضة التي أطلق عليها اسم "كتلة إنقاذ الوطن"، وذلك وفقا للسومرية نيوز العراقية.زعيم التيار الصدري سقفا زمنيا لتحقيق الـ40 شرطا، "وليكن هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز إن وجد، وإلا فالـ15 يوما هو الوقت الذي بيني وبينهم، وخلالها لن أسمح بالتعدي على المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم الحقة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر، الأسبوع الماضي، ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
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