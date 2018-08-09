بعد توقف القصف...هذا ما يحدث في قطاع غزة وإسرائيل

خيم الهدوء في الساعات الأخيرة على المناطق الإسرائيلية كافة على طول الحدود مع قطاع غزة، وعادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من التأهب لقواته.

القدس — سبوتنيك. جاء ذلك بعد أن أعلنت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة في بيان لها، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، أن جولة التصعيد الحالية انتهت، وأن الهدوء مرهون بسلوك الجيش الإسرائيلي.

وقالت غرفة العمليات المشتركة في بيان لها: "المقاومة الفلسطينية ردت على جرائم العدو، وأن استمرار الهدوء في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال".

© REUTERS / AHMED ZAKOT "غرفة عمليات المقاومة": الفصائل في غزة ستوقف القتال إذا فعلت إسرائيل ذلك

وسوف يجتمع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب اليوم الخميس، وذلك لحسم الموقف من خطة التهدئة التي قدمتها مصر والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وأيضا في ضوء جولة التصعيد الأخيرة.

يشار إلى أن ساعات الليل الفائت قد شهدت إطلاق نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، حيث تصدت منظومة القبة الحديدية من اعتراض أكثر من 30 قذيفة، فيما سقطت معظم القذائف في أماكن مفتوحة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 150 موقعا تابعا لحركة حماس في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفـا" فقد أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالات دولية مكثفة وعلى كافة المستويات لوقف التصعيد الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة".

© REUTERS / Amir Cohen الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة قصفه لقطاع غزة

وأضاف البيان: "نبه عباس إلى خطورة هذا التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

من جانبه أعرب منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء التصعيد والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة الفلسطينية باستهداف البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال ملادينوف في بيان فجر اليوم: "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، ولا سيما الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه التجمعات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل".

وأضاف ملادينوف: "منذ شهور وأنا أحذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة، التي تهدد بصراع مدمر لا يريده أحد".

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس وتقوم بواجبها في رد العدوان عن شعبنا.

وأضاف القانوع: "ارتفاع وتيرة القصف الهمجي على غزة واستهداف المدنيين أمر مبيت، يتحمل الاحتلال تداعياته، وسيدفع فاتورة أكبر ثمن جرائمه، ولن ينجح في فرض أي معادلة على الأرض".