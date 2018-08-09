عضو حركة "الجهاد الإسلامي": انتخابات المكتب السياسي تتم قريبا

موسكو- سبوتنيك. وقال أبو طه، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "سيتم إجراء انتخابات للمكتب السياسي، وتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان انتخابات فرعية، وسيتم إجراء الانتخابات في موعد قريب".
كما أوضح عضو المكتب السياسي في الحركة: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي نعتبر أن الحركة دائرة انتخابية واحدة وستجري الانتخابات في عموم أماكن وجود الحركة في الداخل و الخارج وفي المعتقلات والسجون".
وحول الوضع الصحي الحالي للأمين العام للحركة، رمضان شلح، والتي كانت أنباء متعددة قد أشارت إلى ترديه، ودخوله في غيبوبة، أشار أبو طه إلى أن "الوضع الصحي للأخ رمضان شلح، هو وضع صحي مستقر".
وأكد أن "حالات المرض والإعياء يمر بها الإنسان بشكل طبيعي ولا تشكل عائقا أمام استمرار أي حركة أو دعوة أو جماعة".
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