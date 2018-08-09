الخارجية تنفي رفضها اعتماد سفير جديد للكويت في لبنان

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً، اليوم الخميس، نفت فيه رفض الخارجية اللبنانية اعتماد سفير جديد لدولة الكويت.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية اللبنانية: المركز الروسي لتنسيق عودة النازحين السوريين إجراء عملي متكامل

وأشار البيان إلى أن " وزارة الخارجية والمغتربين تنفي بشكل قاطع العنوان الذي ورد في جريدة "الأخبار" في عددها الصادر، اليوم الخميس، حول رفض الخارجية اللبنانية اعتماد سفير جديد لدولة الكويت الشقيقة، وتوضح الوزارة أن دولة الكويت قررت منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبد العال القناعي وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية".

وأكد البيان أن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين "إنما هي متجذرة في الوجدان العربي وهي خير مثال لعلاقات الأخوة والتعاون في كافة المجالات، وهي أعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها".