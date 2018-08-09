الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا جديدا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان، أصدر أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج هذا العام.
وكان الملك سلمان قد أصدر في وقت سابق، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.
وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف على البرنامج، إن تلك الدعوات تجسيد لمعاني الأخوة والمحبة من الملك سلمان لإخوانه وأبنائه من ذوي شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.
خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء مناسك الحج هذا العام 1439هـ.https://t.co/Vs3ZkbjJbq#واس pic.twitter.com/43sx0iJYYM— واس (@spagov) August 9, 2018
وأكد أن الأمر الملكي يظهر الاهتمام البالغ الذي يوليه العاهل السعودي بالقضية الفلسطينية، وتقديرا منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الرباط، بحسب وصفه.
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