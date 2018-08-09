الجنود الروس يوزعون مساعدات إنسانية في ريف حماة للمرة الخامسة منذ تحريره (صور)

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في حماة: إن القوات الروسية قامت أمس بتوزيع أكثر من 650 سلة غذائية لأهالي بلدة تلدرة في ريف السلمية الغربي، وسط إقبال واسع من الأهالي لاستلام هذه المساعدات، مبدين الاحترام والمحبة والتقدير لما يمثله هؤلاء الجنود من رمز للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري.

© Sputnik . Basel Shartouh جنود روس يوزعون مساعدات إنسانية بريف حماة للمرة الخامسة منذ تحريره

وأضاف المراسل: إن فريقا طبيا رافق الحملة وقدم استشارات طبية وأدوية للسكان المدنيين.

© Sputnik . Basel Shartouh جنود روس يوزعون مساعدات إنسانية بريف حماة للمرة الخامسة منذ تحريره

وهذه المرة الخامسة التي تقوم بها القوات الروسية بتوزيع المساعدات لمحتاجيها من السوريين في أرياف المحافظة منذ إتمام اتفاق المصالحة الذي أنجز بجهود روسية في المناطق التي كان المسلحون يسيطرون عليها جنوبي حماة وشمالي حمص، والذي أسفر عن نقل نحو 35 ألفا من المسلحين وافراد عائلاتهم من بلدات (الرستن، وتلبيسة، والحولة، وتل دو، وتل ذهب، والدار الكبيرة) إلى الشمال السوري، وإعادة فتح الطريق الدولي حمص- حماة.