8 دول محظور على السعوديين السفر إليها

ارتفع عدد الدول التي يحظر على المواطنين السعوديين السفر إليها أو زيارتها إلى 8 دول، بعد قطع المملكة علاقتها بكندا، أعقاب اتهامات وجهتها السعودية لكندا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

منعت المملكة مواطنيها من السفر إلى كندا، وطلبت من المواطنين المقيمين في كندا أو المبتعثين وكل من يمكث فيها للعلاج مغادرتها فورا، أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للراغبين في العودة أو الابتعاث إلى دول أخرى وكذلك العلاج.

وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة قد أوضحت — في وقت سابق — أن الدول التي لا يسمح للمواطنين بالسفر إليها، سبع دول هي: « إيران ، العراق، اليمن، سورية، قطر، إسرائيل، وتايلاند».

ووفقا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.