محكمة عراقية تقضي بالإعدام والسجن المؤبد على عناصر من تنظيم "داعش"

بغداد — سبوتنيك. قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) وقضت بإعدامهم بعد ثبوت ارتكابهم أعمالا إجرامية".

© Photo / Pixabay محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب

وأضاف أن "مدانين اشتركا في القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار وقاما بالهرب باتجاه الأراضي السورية عند تحرير المحافظتين وألقي القبض عليهما من قبل القوات السورية وتم تسليمهم إلى العراق"، وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت حكما آخرا بالسجن المؤبد بحق أحد أفراد التنظيم الذي ألقي القبض عليه في محافظة كركوك بعد ثبوت إدانته بالاشتراك بعمليات إرهابية".

وكانت محكمة عراقية قد قضت، الاثنين 6 آب/ أغسطس بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم "داعش".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.