مقتل 10 من "أنصار الله" بهجوم للقوات الحكومية غرب الجوف

دارت معارك، اليوم الخميس، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، "أن الجيش شن، اليوم، هجوماً عنيفاً على ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملحان في مديرية المصلوب غرب الجوف".

© Photo / ANSAR ALLAH MEDIA CENTER أول تعليق من "أنصار الله" على تصريحات التحالف بشأن حادثة صعدة

وأشار المركز إلى "أن معارك عنيفة خاضها الجيش مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملحان بالمصلوب، تمكن خلالها من قتل أكثر من 10 عناصر من الميليشيا الحوثية وإصابة آخرين".

وأضاف "بأن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ملحان وسدح والزرقاء والغرفة، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة".

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي "أنصار الله" صدوا اليوم زحفاً لقوات الرئيس هادي في منطقتي وقز وسداح في مديرية المصلوب".

ووفقاً للمصدر "تكبدت قوات الرئيس هادي خلال المواجهات أثناء محاولتها التقدم قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية".