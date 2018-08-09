مقتل 10 من "أنصار الله" بهجوم للقوات الحكومية غرب الجوف

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، "أن الجيش شن، اليوم، هجوماً عنيفاً على ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملحان في مديرية المصلوب غرب الجوف".
وأضاف "بأن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ملحان وسدح والزرقاء والغرفة، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة".
إلى ذلك، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي "أنصار الله" صدوا اليوم زحفاً لقوات الرئيس هادي في منطقتي وقز وسداح في مديرية المصلوب".
ووفقاً للمصدر "تكبدت قوات الرئيس هادي خلال المواجهات أثناء محاولتها التقدم قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية".
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