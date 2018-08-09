السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في العاصمة طرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وجددت بريطانية تأييدها للمسار الديمقراطي وفقا لخطة بعثة الأمم المتحدة.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أستقبل اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر ترافقه مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة السيدة ماتيلدا اوكلي"، مضيفةً أن "الجانبان تناول خلال الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED السراج يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة لبحث آخر التطورات في ليبيا

وجدد السفير البريطاني "التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في بلاده، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة"، وفقاً للبيان .

وأضافت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيانها أن "الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين، وتطرق إلى تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية السيدة بيتلوب موردونت خلال زيارتها إلى طرابلس مطلع الشهر الماضي".

يشار إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين حكومة الوفاق مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية يشمل مساهمة الشركات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية.