القوات الروسية تدمر طائرة دون طيار أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم

أفاد المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الجيش الروسي دمر طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في محافظة اللاذقية باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم .

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "في التاسع من أغسطس/ آب، رصد نظام مراقبة المجال الجوي للقاعدة الجوية الروسية حميميم طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في شمال محافظة اللاذقية".

© Sputnik . Murad Said فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

كما أشار المركز، إلى أنه تم تدمير الهدف الجوي بنيران الأسلحة المضادة للطائرات على مسافة من القاعدة الجوية

وأضاف المركز: " ليس هناك جرحى أو ضرر مادي. وتعمل القاعدة الجوية الروسية حميميم بالشكل الاعتيادي."

وكان المركز قد أعلن في 30 يوليو/ تموز أن مسلحين أطلقوا طائرة مسيرة باتجاه قاعدة حميميم الجوية في سوريا وتم تدميرها والقاعدة تعمل بشكل طبيعي.

وقال اللواء تسيغانكوف، قائد مركز المصالحة، في مؤتمر صحفي: "في الساعات المظلمة من يوم 29 تموز/ يوليو، التقطت أجهزة مراقبة الأجواء في قاعدة حميميم الروسية طائرة دون طيار، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير القانونية. تم تدمير الهدف الجوي على مسافة آمنة من القاعدة الجوية بأسلحة المناوبة المضادة للطيران".

وأكد اللواء عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية.