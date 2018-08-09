أمريكا تدعو التحالف العربي للتحقيق في هجوم أسفر عن مقتل عشرات الأطفال في اليمن

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير، التي وردت عن هجوم، أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية؛ لإجراء تحقيق شامل وشفاف، في تلك الواقعة".
وقال محمد الحوثي، وهو رئيس الثورية العليا، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تؤكد أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام، ونحمل أمريكا وبريطانيا، مسؤولية هذه الجريمة وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب بسلاحهما".
وكان الصليب الأحمر قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصا، غالبيتهم أطفال، بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال، في مدينة ضحيان، شمال صعدة.
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