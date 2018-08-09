أمريكا تدعو التحالف العربي للتحقيق في هجوم أسفر عن مقتل عشرات الأطفال في اليمن

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، بفتح تحقيق في ضربات جوية في اليمن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم أطفال.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير، التي وردت عن هجوم، أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية؛ لإجراء تحقيق شامل وشفاف، في تلك الواقعة".

© Photo / Ibrahim الصليب الأحمر: 29 طفلا دون الـ15 عاما ضمن ضحايا غارة صعدة اليمنية

وكان القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، قد دعا، اليوم الخميس، روسيا والصين وفرنسا، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن استهداف طيران التحالف حافلة أطفال في محافظة صعدة.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس الثورية العليا، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تؤكد أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام، ونحمل أمريكا وبريطانيا، مسؤولية هذه الجريمة وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب بسلاحهما".

وكان الصليب الأحمر قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصا، غالبيتهم أطفال، بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال، في مدينة ضحيان، شمال صعدة.