حكومة صنعاء: لقاءا لندن وعمّان خطوة غير موفقة من الأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت حكومة الإنقاذ الوطني في تصريح على لسان مصدر مسؤول في مكتب رئيسها عبد العزيز صالح بن حبتور، بثه موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبر": "تابعت حكومة اﻹنقاذ الوطني خلال اليومين الماضيين اللقاء، الذي نظمته اﻷمم المتحدة في ويلتون بارك ولقاء عمّان في إطار بحثها لصيغة توافقية في اتجاه السلام والذي ضم وجوه وشخصيات من خارج معادلة الصراع السياسي والعسكري واﻷمني، في خطوة غير موفقة من قبل المنظومة اﻷممية وهي تسعى إلى تحقيق السلام".
وأشار إلى "أن الوضع الطبيعي هو التركيز على معادلة تضمن لصنعاء قدرتها على التحرك كشريك في إنجاز وإنجاح معركة السلام التي ينبغي أن تسير وفق خطوات صحيحة بمراعاة هذه المعادلة التي بدونها فإن السلام المنشود سيظل بعيد المنال والحديث عنه مجرد سراب".
مؤكداً أن "اﻷمم المتحدة تتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية في إخراج اليمن من محنته الراهنة، وينبغي أن تركز مساعيها في هذا الجانب على أطراف المعادلة الحقيقية والذين وحدهم وبهم وبصدق نواياهم يصبح السلام في متناول الجميع".
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ذكر في إيجاز على موقعه الإلكتروني أنه دعا في السابع من أغسطس/آب الجاري 22 شخصية يمنية عامة وناشطة نسائية لديها معرفة فريدة بالمجتمع اليمني إلى عقد اجتماع استشاري في لندن، للتشاور ومناقشة استئناف العملية السياسية، مؤكداً أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية القائمة.
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