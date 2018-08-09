حكومة صنعاء: لقاءا لندن وعمّان خطوة غير موفقة من الأمم المتحدة

وصفت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، لقاءي لندن وعمّان اللذين نظمتهما اﻷمم المتحدة بـ"خطوة غير موفقة" من المنظمة اﻷممية .

القاهرة — سبوتنيك. وقالت حكومة الإنقاذ الوطني في تصريح على لسان مصدر مسؤول في مكتب رئيسها عبد العزيز صالح بن حبتور، بثه موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبر": "تابعت حكومة اﻹنقاذ الوطني خلال اليومين الماضيين اللقاء، الذي نظمته اﻷمم المتحدة في ويلتون بارك ولقاء عمّان في إطار بحثها لصيغة توافقية في اتجاه السلام والذي ضم وجوه وشخصيات من خارج معادلة الصراع السياسي والعسكري واﻷمني، في خطوة غير موفقة من قبل المنظومة اﻷممية وهي تسعى إلى تحقيق السلام".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad أمريكا تدعو التحالف العربي للتحقيق في هجوم أسفر عن مقتل عشرات الأطفال في اليمن

وأضاف "هناك قوى سياسية وعسكرية على اﻷرض، ينبغي احترام إرادتها ضمن معادلة السلام، ذلك أن المعادلة الحقيقية هي بين العاصمة صنعاء التي تمثل اﻹرادة الوطنية والسياسية الحرة ودول العدوان بعاصمتها الرياض وأبو ظبي و(المرتزقة) الذين يتبعونهم، وبالتالي فإن إيجاد حل سياسي خارج هذه المعادلة لن يكتب له النجاح".

وأشار إلى "أن الوضع الطبيعي هو التركيز على معادلة تضمن لصنعاء قدرتها على التحرك كشريك في إنجاز وإنجاح معركة السلام التي ينبغي أن تسير وفق خطوات صحيحة بمراعاة هذه المعادلة التي بدونها فإن السلام المنشود سيظل بعيد المنال والحديث عنه مجرد سراب".

مؤكداً أن "اﻷمم المتحدة تتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية في إخراج اليمن من محنته الراهنة، وينبغي أن تركز مساعيها في هذا الجانب على أطراف المعادلة الحقيقية والذين وحدهم وبهم وبصدق نواياهم يصبح السلام في متناول الجميع".

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ذكر في إيجاز على موقعه الإلكتروني أنه دعا في السابع من أغسطس/آب الجاري 22 شخصية يمنية عامة وناشطة نسائية لديها معرفة فريدة بالمجتمع اليمني إلى عقد اجتماع استشاري في لندن، للتشاور ومناقشة استئناف العملية السياسية، مؤكداً أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية القائمة.