ودائع السوريين في المصارف السورية خلال الحرب تخطت 1500 مليار ليرة

أكد وزير المالية السوري، مأمون حمدان، أن المصارف السورية بقيت محط ثقة السوريين خلال الحرب وكشف أن قيمة أموال المودعين تخطت 1500 مليار ليرة خلال الفترة الماضية.

نقلت وكالة "سانا" عن وزير المالية السوري تصريحه بأن "المصارف السورية بقيت محط ثقة السوريين خلال سنوات الحرب، الذين واظبوا على إيداع أموالهم فيها خلال سنوات الحرب السبع الماضية كاشفا بأن قيمة أموال المودعين تخطت 1500 مليار ليرة خلال الفترة الماضية".

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وأكد الوزير السوري أن الحكومة السورية تعمل على ضمان وحماية أموال المودعين من خلال العديد من الإجراءات، وأوضح "أن قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بالحسابات المجمدة معمول به في كل المصارف لحماية أموال المودعين".

وأكد أن "حقوق من يودع أمواله في المصارف السورية محفوظة بالكامل وتجميد الحساب يعني الحفاظ على هذا الحساب من أي تلاعب وكل مواطن سوري لديه أموال في المصارف السورية العاملة يمكن أن يحرك حسابه بشكل مباشر بصفته الشخصية أو عن طريق وكيله القانوني سواء أكان صاحب الحساب في سورية أو خارجها ويستطيع أن يحرك أمر السحب والإيداع بكل بساطة وهذا ما تضمنه القوانين السورية".

وبين الوزير حمدان أن الحساب يعتبر مجمدا في المصارف السورية بعد مرور سنة على الأقل دون تحريك حسب أنواع الحسابات فإذا كان حسابا جاريا يجب تحريكه قبل سنة وبالعادة هذا النوع من الحسابات يتم تحريكه بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري فإن لم يتحرك خلال سنة اعتبر مجمدا أما إذا كان حسابا للتوفير فيتطلب تجميده مضي سنتين دون تحريك.

وكشف الوزير حمدان أن المصارف باشرت بمنح القروض للصناعيين وأبواب المصارف مفتوحة للإقراض العقاري.