اليمن… الجيش يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في مأرب

القاهرة — سبوتنيك. ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "أن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة صرواح غرب مارب، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة".

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل 10 من "أنصار الله" بهجوم للقوات الحكومية غرب الجوف

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا خلال المعارك".

وكانت مواجهات قد دارت بين الطرفين مساء الأربعاء، في جبهة هيلان في مديرية صرواح، "إثر محاولة عناصر من المليشيا التسلل إلى مواقع في جبهة هيلان، تصدى لها الجيش وكبدها 5 قتلى وعدداً من الجرحى"، حسب "26 سبتمبر".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.