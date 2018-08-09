قتلى وجرحى بينهم سودانيون بهجوم لـ"أنصار الله" في جازان

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأخرى سودانية عاملة ضمن قوات التحالف في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوما مباغتا على مواقع عسكرية في تباب قبالة جبل الدود الاستراتيجي في جازان".

ووفقا للمصدر "أسفر الهجوم عن وقوع قتلى وجرحى بينهم عسكريون سودانيون، وإعطاب معدل 50 ملم بصاروخ موجه".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى "مقتل وإصابة عدد من قوات الرئيس هادي في كمين بعبوة ناسفة شرق جبل الدود".

وأضاف أن:

كمينا آخر استهدف آلية للجيش السعودي قبالة جبل قيس في جازان، أدى إلى إعطابها.

لافتا إلى "إطلاق مسلحي "أنصار الله" صواريخ كاتيوشا على تجمعين عسكريين سعوديين في مركز محولة وموقع مستحدث في جبل قيس بجازان".

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، مقتل أربعة جنود من الجيش السعودي خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله" في جازان ونجران وعسير، هم: الرقيب محمد بن يحي الكعبي، الرقيب سلطان بن أحمد فرحان المالكي، جندي أول جابر حسن القحطاني، جندي أول شريف سعيد آل مفتاح.