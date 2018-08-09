بعد الأزمة الكندية... رسالة من أمريكا إلى رعاياها بالسعودية

دعت السفارة الأمريكية بالسعودية، الرعايا الأمريكيين للالتزام بالقانون واللوائح السعودية، عقب الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية.

وأوضح بيان السفارة، أن النظام بالسعودية يختلف بشكل كبير عن الولايات المتحدة، وقد لا تستطيع أمريكا حماية أي شخص يخترق القانون السعودي الذي يتمتع بعقوبات صارمة.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر حسابها الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن وزارة الخارجية الأمريكية تلتزم بضمان المعاملة العادلة والإنسانية للمواطنين الأمريكيين المسجونين في الخارج، موؤدة نحن مستعدون لمساعدة المواطنين المسجونين وعائلاتهم في حدود سلطتنا وفقا للقانون الدولي والقانون المحلي والخارجي".

Everyone in Saudi Arabia is subject to the laws of Saudi Arabia. If you violate Saudi law and are arrested, the U.S. Embassy or Consulate cannot get you out of jail. We will attempt to visit and monitor your condition during your detention. https://t.co/KOHjU093ZL pic.twitter.com/1ZpqSYbQmv — ACS Saudi Arabia (@KSA_ACS) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وطالبت السفارة المواطن الأمريكي المقيم بالسعودية تجنب الاعتقال واتباع قوانين وأنظمة البلد، وأهمية التعرف على القوانين السعودية والتي قد تكون مختلفة عن القوانين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تقدم بعض المعلومات حول القوانين الموجودة داخل المملكة قبل الذهاب.

وشددت السفارة على الأمريكيين المتواجدين بالسعودية، على أنه في حال تم اعتقال أي مواطن في المملكة العربية السعودية يرجى مطالبة السلطات المحلية بإخطار أقرب سفارة أو قنصلية على الفور، لتقديم المساعدة في حمايته وضمان المعاملة العادلة.

​وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.