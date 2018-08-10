الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحقيق في ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

يذكر أن الصليب الأحمر كان قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصاً غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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