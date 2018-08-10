الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر لقوات التحالف العربي والحكومية في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) فجر الجمعة، استهداف معسكر أم الريش، في مارب شمال شرقي اليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات للغزاة والمنافقين بمعسكر أم الريش في مأرب".



© AP Photo / Hani Mohammed قتلى وجرحى بينهم سودانيون بهجوم لـ"أنصار الله" في جازان

وكثفت جماعة أنصار الله مؤخراً عمليات استهداف القوات المشتركة في اليمن بصواريخ باليستية وغارات الطيران المسير، بالتزامن مع تصاعد المعارك وتحقيق القوات الحكومية تقدماً ضمن عملية النصر الذهبي التي أطلقتها بإسناد من التحالف العربي في 13 حزيران/يونيو الماضي للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.