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04:46 10 أغسطس/ أب 2018
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    مقتدى الصدر

    الصدر يحتفظ بصدارة الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي للأصوات

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    أظهرت النتائج التي أعلنها مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الجمعة أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/ أيار بعد الفرز اليدوي للأصوات.

    وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني في وقت مبكر اليوم الجمعة نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو/حزيران بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.

    حيدر العبادي ومقتدى الصدر
    © REUTERS /
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    وقالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية.

    وبعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، لا تزال الأحزاب الفائزة تجري مفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل، دون أي مؤشر على التوصل لنتيجة وشيكة.

    ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير.

    كانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو/ حزيران الماضي.

    ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

    وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل شهر يوليو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات البرلمانية العراقية, العراق, مقتدى الصدر, مقتدى الصدر, العراق
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