سفير كندا السابق في السعودية: ما قامت به دبلوماسيتنا فشل تام

أكد السفير الكندي السابق لدى المملكة العربية السعودية، ديفيد تشاترسون، أن الدبلوماسية الكندية فشلت.

وقال أمس الخميس: "أعتقد أننا حولنا أنظارنا عن هدف الدفاع عن مصالح كندا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI منها عربية وأوروبية...كندا تسعى لوساطة هذه الدول لحل الأزمة مع السعودية

وتساءل: "هل كان المطلوب التأثير على التوجه العام للمملكة العربية السعودية، لا أعتقد أننا حققنا ذلك. هل كان المطلوب الدفاع عن المصالح الكندية لا… إنه فشل تام".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية قبل أيام بين السعودية وكندا بعد أن طالبت أوتاوا الرياض بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم، واتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي لديها، وأعلنت عنتجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من الاثنين القادم، إضافة لذلك قررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.