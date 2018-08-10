بالصور... لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية

نشر الإعلام الحربي المركزي التابع لـ "حزب الله" اللبناني على صفحته الرسمية على "تويتر" صورا كشفت من خلاله على ترسانته الجوية التي يمتلكها، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشر لحرب تموز ضد إسرائيل.

© AP Photo / Syrian Central Military Media تفاصيل عملية أسر "حزب الله" لجنديين إسرائيليين في تموز 2006

وقد علق الإعلام المركزي الحربي على صور، قائلا: "في أجواء الذكرى الثانية عشر لـنصر تموز، عرضت المقاومة الإسلامية في معلم مليتا السياحي جنوب لبنان، عدداً من الطائرات المسيرة التي كانت قد استخدمتها في أوقات سابقة".

كما كشف موقع "العهد" الإخباري التابع لـ "حزب الله" عن أنواع الطائرات الموجودة والتي أصبحت بمتناول الجميع لمشاهدتها بعد قيام الحزب بعرضها في معرض المقاومة الدائم في بلدة مليتا الجنوبية في لبنان.

وتم إضافة سرب من الطائرات المسيرة للمقاومة ممهورة بشعار "القوة الجوية" يكشف للمرة الأولى ومنها طائرات مرصاد 1 و2 وأسراب أخرى شاركت في حرب تموز 2006.