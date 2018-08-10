بالصور... لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية

كما كشف موقع "العهد" الإخباري التابع لـ "حزب الله" عن أنواع الطائرات الموجودة والتي أصبحت بمتناول الجميع لمشاهدتها بعد قيام الحزب بعرضها في معرض المقاومة الدائم في بلدة مليتا الجنوبية في لبنان.
وتم إضافة سرب من الطائرات المسيرة للمقاومة ممهورة بشعار "القوة الجوية" يكشف للمرة الأولى ومنها طائرات مرصاد 1 و2 وأسراب أخرى شاركت في حرب تموز 2006.
#لبنان— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military3) August 2, 2018
في أجواء الذكرى الثانية عشر لـ #نصر_تموز، عرضت #المقاومة_الإسلامية في معلم مليتا السياحي جنوب لبنان، عدداً من الطائرات المسيرة التي كانت قد إستخدمتها في أوقات سابقة.#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/ikuHo7h0zy
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