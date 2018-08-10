الإمارات تبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا

ذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن الإمارات ستبني خط أنابيب نفط يربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن الإمارات ستبني خط أنابيب نفط يربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الهيئة إن المعلومات كشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.

وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن، فيتسوم أريجا، مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لرويترز إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها "التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات".

وقال فيتسوم في رسالة "معظم ذلك يخضع للدراسة".

والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الإفريقي.

واضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت 20 عاما الشهر الماضي، وفق ما ذكرته رويترز هذا الأسبوع.

ودخلت الإمارات الغنية بالنفط المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، مدفوعة من جهة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا، ومن جهة أخرى بخشيتها من أن يكتسب خصوم مثل إيران وقطر موطئ قدم لهم في المنطقة.

ولأبوظبي قاعدة عسكرية في عصب، تستخدمها في حرب اليمن، الواقع على الجهة المقابلة من البحر الأحمر.