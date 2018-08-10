ضابط روسي يتحدث عن ألغام غير عادية في سوريا

فقد نشرت مجلة "أرميسكي ستاندارت" قصة سوسلان تسيبويف، رئيس قسم "الغرب" في مركز المصالحة في حلب. ووفقا لأقواله، فقد شن الإرهابيون حرب ألغام متطورة. وكان المسلحون يتركون عددا كبيرا من الألغام المموهة أثناء مغادرتهم للمناطق المحررة.
كما أن إحدى الذخيرة المفضلة للإرهابيين كانت الصواريخ اليدوية، المصنوعة من أسطوانات الغاز، المحشوة بالمتفجرات والمسامير والبراغي والأنابيب.
وكان المسلحون يستخدمون هذه الصواريخ لقصف المدنيين. وتم العثور لاحقا على معامل كاملة لإنتاج مثل هذه الذخيرة.
وعلى الرغم من بدائية هذه الذخيرة، إلا أن إصابتها للمنازل كان يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما اضطر الجنود الروس لاعتراض الطائرات المسيرة، التي كانت تحوم فوق المدينة باستمرار.
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