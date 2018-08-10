الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع اليمني للتعاون مع فريق التحقيق في الانتهاكات الإنسانية

دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 10 أغسطس/ آب، أطراف النزاع في اليمن للتعاون مع فريق الخبراء الأممي في التحقيق في الانتهاكات المزعمة للقانون الإنساني الدولي.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان، صادر عن المتحدثة باسم المفوض السامي ليز ثروسيل، "يؤكد الصراع المستمر والخسائر في الأرواح في اليمن على أهمية عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن والحاجة إلى إجراء تحقيق دولي متواصل في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحقيق في ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

وأضافت "إننا نحث أطراف النزاع في اليمن على التعاون الكامل مع أي تحقيق من هذا القبيل لضمان تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات أو زمانها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أدان ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى مقتل العشرات، أمس الخميس، ودعا إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل".

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، "أكد الأمين العام أنه يجب على جميع الأطراف أن تحرص باستمرار على تجنيب المدنيين والأهداف المدنية عند القيام بعمليات عسكرية".

وكان الصليب الأحمر كان قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصا غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة، أمس الخميس.