قرار بالإجماع من الحزب الحاكم بشأن البشير... والرئيس يعلن إجراءات عاجلة

أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرارا بالإجماع بشأن الرئيس الحالي، عمر البشير، معلنا بداية "نفير جماعي".

أجاز مجلس شورى الحزب مقترح تعديل النظام الأساسي وترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير للانتخابات المقبلة. وأعلن رئيس الحزب عن أن جلسات الشورى ستكون بداية نفير جماعي لإخراج الاقتصاد من أزماته بصورة فورية، وأن الجلسة الثانية يوم الجمعة ستخصص لمناقشة الوضع الاقتصادي، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير يعلن خطوة جديدة في الحرب على "القطط السمان"

من جانبه، أعلن البشير عن ترتيبات وإجراءات فيها الحل الناجع والسريع للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وقال "نحن نواجه الآن مشكلة، والمشكلة الاقتصادية هي الأولى لأن آثارها واضحة ومؤثرة بشكل كبير على المواطنين".

وشدد البشير على أن السودان دولة تتمتع بإمكانيات طبيعية كبيرة وهي ليست فقيرة. وأضاف إجراءاتنا للوضع الاقتصادي جاهزة ونتائجها مضمونة.

وتابع: "يجب أن نتحدث بشفافية وصدق دون كذب".

وأكد أن السودان يتمتع بالأمن والدول التي حوله تتساقط وتنهار، لذلك السودان صار قبلة لكل من يريد الأمن، وأشار إلى أن السلام بدارفور صار واقعاً وكل المنظمات والأمم المتحدة سلمت بأن دارفور آمنة، لذلك وافقوا على تخفيض قوات "اليوناميد" وأضاف"الآن لا يوجد تمرد في دارفور ولا يوجد إلا شوية حرامية".

وحول الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق قال البشير "هناك سلام حقيقي ورغبة حقيقية في السلام، وننتظر شوية إجراءات و"سمكرة" حتى نحقق سلاما شاملا".