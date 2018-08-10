اليمن... غارات جديدة للتحالف على صنعاء والحديدة وصعدة

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن غارات مكثفة على العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن 24 غارة على معسكري الصمع وفريجة التابعين لقوات الحرس الجمهوري بمديرية أرحب شمال صنعاء".

وأضاف أن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات مطار صنعاء الدولي شمالي صنعاء".

وأشار إلى "تنفيذ طيران التحالف غارتين على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة على المدخل الغربي للعاصمة".

وجدد طيران التحالف غاراته على محافظة الحديدة غربي اليمن، مستهدفاً بخمس غارات مديريات الدريهمي وزبيد والتحيتا جنوب الحديدة.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أغار طيران التحالف على منطقة آل ذرية في مديرية سحار بأربع غارات، حسب المصدر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من "أنصار الله" الحوثيين.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.