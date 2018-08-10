الإمام الذي أكمل صلاته أثناء زلزال إندونيسيا يفجر مفاجأة بشأن جنسيته (فيديو)

كشف الإمام الذي ذاع صيته وتداول له رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، وهو يصلي رغم فرار المصلين بسبب الزلزال العنيف في إندونيسيا، مفاجأة بشأن جنسيته.

وقال الإمام اليمني، عرفات عبدالغني محمد، في لقاء مع فضائية إندونيسية، إنه يمني من محافظة الحديدة.

مفاجأة.. الإمام الذي ثبت وأكمل صلاته وقت وقوع الزلزال في #إندونيسيا.. يمني من الحديدة (شاهد ماذا قال) #اليمنhttps://t.co/x3zTomW00h pic.twitter.com/kMwwpKzVDE — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 10, 2018

وردا على سؤال عما إذا كان شاهد زلازل من قبل، قال: "لا يوجد في اليمن زلازل ولكن حصل قبل عشر سنوات زلزال خفيف في إحدى مديريات الحديدة، ولم يحصل زلزال بقوة زلزال إندونيسيا الذي شاهدته".

وقال له مقدم البرنامج إذا كان يعلم أن مقطع الفيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات قال: "علمت هذا من أحد أصدقائي، ولكن هذه الأمور لا أتطلع إليها لأنها لا تفيدني ولا تضرني".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يرصد ردة فعل غير متوقعة من إمام أحد المساجد الواقعة في إندونيسيا لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وخلال الفيديو، واصل الإمام صلاته مستندا إلى الحائط، بينما ترك غالبية المصلين مواقعهم بسبب قوة الزلزال.

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك، تبعته هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و4.3 درجات، لقي على إثره 100 شخص مصرعهم وأُصيب المئات.